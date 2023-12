Mark van Bommel savoure "une soirée magique" malgré l'élimination précoce de l'Antwerp

L'Antwerp a créé l'exploit au bout du suspense contre le FC Barcelone (3-2), pour son dernier match de la campagne de Ligue des Champions, mercredi au Bosuil. Mark van Bommel et les siens ont vécu "une soirée magique", même si le résultat suggère au Néerlandais qu'il y aurait eu plus à obtenir au cours des cinq premiers matches.

Mark van Bommel a lancé ses joueurs avec agressivité et intensité face au géant catalan. "Nous le faisons à chaque fois", a expliqué le Néerlandais. "Je n'ai pas trouvé le Barça mauvais, au contraire: ils étaient très bien organisés." Mais l'Antwerp a été plus efficace. "L'effet était double avec l'ambiance du Bosuil. C'était une soirée comme il n'en existe qu'ici, une soirée magique. La dernière défaite du Barça en Belgique remonte à 1989", a-t-il rappelé en souriant à Marc Degryse (buteur contre le FC Barcelone dans la victoire 2-0 d'Anderlecht le 18 octobre 1989) présent dans la salle de presse.

Arthur Vermeeren a été l'une des attractions de la soirée, auteur d'un but et d'une performance de haut vol. Son entraîneur n'a pas tari d'éloges à l'égard du prodige dont il craint le départ. "C'est un joueur au talent pur, comme on en voit peu. Il peut jouer plus bas, au milieu ou devant. J'espère qu'il restera, mais je ne sais pas jusque quand nous l'aurons."