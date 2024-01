Marouane Fellaini se donne un mois pour prendre une décision sur la suite de sa carrière. L'ancien Diable Rouge, de passage aux Francs Borains vendredi, là où il vient d'investir et où il souhaite poursuivre sa mission de conseiller notamment, estime qu'il peut "encore jouer un an ou deux", mais n'exclut pas non plus une retraite à 36 ans. "C'est dans un coin de ma tête aussi, pour l'instant je profite de ma famille, je prends le temps d'examiner les offres, en Belgique et à l'étranger, qui me sont faites et je choisirai le bon projet."