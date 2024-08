Marseille accroché par Reims pour sa première au Vélodrome

Pour sa première sortie de la saison au stade Vélodrome, Marseille a partagé l'enjeu 2-2 face à Reims. Thibault De Smet est resté sur le banc des Champenois. Après deux journées, l'OM (5e) totalise 4 points et Reims (13e) 1 point.

Alors qu'ils n'avaient pas su utiliser le peu de ballons exploitables, les Rémois ont affiché un visage nettement plus offensif et ont égalisé par Sergio Akiémé (51e, 1-1) Mieux encore, ils ont pris l'avantage grâce à Yaya-Kader Fofana, auteur d'un superbe effort personnel (55e, 1-2). Marseille a égalisé par Mason Greenwood, sur un ballon que Yehvann Diouf a laissé échapper de ses gants (71e, 2-2).

En Italie, Cyril Ngonge était sur le banc napolitain lors de la victoire 3-0 de Naples contre Bologne à l'occasiond e la 2e journée de la Serie A. La rencontre a démarré à un rythme très élevé et Giacomo Raspadori a manqué une première grosse occasion (4e). Naples, qui a continué à bien combiner, a dû patienter avant que Giovanni Di Lorenzo ouvre la marque sur un centre de Khvicha Kvaratskhelia (45e+2, 1-0). D'un tir dévié, l'international géorgien a concrétisé la supériorité des Napolitains (75e, 2-0). Giovanni Simeone a donné plus d'ampleur au score (90e+5, 3-0) Naples (3 points) est 11e et Bologne (1 point) 17e.