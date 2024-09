Marseille s'adjuge le choc des Olympiques contre Lyon après une fin de match explosive

L'OL mettait la pression à la reprise, et la domination s'est concrétisée grâce à Caleta-Car, servi sur sa tête par Clinton Mata, l'ancien joueur de Charleroi, Genk et du Club de Bruges (53e). Les Marseillais, pas abattus, ont réussi à égaliser via Lirola (69e), et même à prendre l'avantage sur un but de Garcia à la 82e minute.

Cherki a cru sauver les meubles avec un but dans le temps additionnel (90e+3), sur un nouveau service de Mata, mais c'est finalement une erreur du gardien lyonnais Perri qui a permis à Rowe de soulever le bloc marseillais d'une ultime banderille (90e+5). Il était le troisième remplaçant marseillais à inscrire son nom sur la fiche des buteurs.

Grâce à cet exploit, Marseille revient au niveau du PSG et de Monaco en tête de la Ligue 1 avec 13 points. Lyon, pour qui Malick Fofana a joué un quart d'heure, est en grande difficulté, 14e avec 4 points.