Match couperet pour Urs Fischer et l'Union Berlin à l'Union Saint-Gilloise: "Un beau défi"

(Belga) C'est avec le costume de leader de la Bundesliga que l'Union Berlin affrontera l'Union Saint-Gilloise pour la 6e et dernière journée de la phase de poule de l'Europa League jeudi à 21h00 à Louvain. Néanmoins, le club allemand doit encore lutter pour la 2e place du groupe D alors que les Saint-Gillois sont déjà assurés de la première.

"Je sens qu'il y a une certaine tension dans le groupe, mais elle est positive", a souligné Urs Fischer, l'entraîneur berlinois, mercredi en conférence de presse. "Nous devons gagner si nous voulons continuer l'aventure en Europa League. Nous nous réjouissons de jouer ce match. Ce sera un beau défi face à une équipe qui performe en Europe et en Belgique. Cela va nous permettre de nous situer en tant que club et équipe." Après la défaite 0-1 au match aller début septembre, l'entraîneur suisse, arrivé à Berlin en 2018, a retenu les leçons avant le match retour. "Au match aller, nous n'étions simplement pas à la hauteur et avions laissé filer la première mi-temps, cela ne peut pas arriver une deuxième fois. L'Union Saint-Gilloise utilise le même système que le nôtre avec un bloc compact qui se projette vite vers l'avant. Cependant, j'ai remarqué qu'ils ont joué avec un bloc plus haut ces dernières semaines." À Louvain, les Berlinois ne pourront pas compter sur leurs supporters, interdits de déplacement après des débordements à Malmö début octobre. "Les supporters font partie de notre club. Nous devons accepter cette situation même si elle ne nous aide pas du tout. C'est un petit groupe qui a causé ces débordements et c'est dommage que ce soit tout un collectif qui soit sanctionné", a ajouté Fischer. (Belga)