Match nul dans le choc entre Lommel et Zulte Waregem, statu quo en tête de classement

Le choc de la 10e journée de Challenger Pro League entre Lommel et Zulte Waregem a accouché d'un match nul 1-1 vendredi soir. Dans ce match opposant les deux premiers au classement, Waregem a réussi mettre fin à la série parfaite de Lommel à domicile.

Lommel s'est procuré les plus grosses opportunités de la première mi-temps via Amankwah d'abord (34e) et ensuite avec Talvitie (38e) qui a heurté la latte sur une frappe venue de la droite.

En seconde période, Zulte Waregem a ouvert le score sur leur première occasion du match via Zinho Gano de la tête, qui a inscrit son 8e but de la saison, après un centre de Machado (52e).