Match nul spectaculaire pour les Rangers lors de la dernière journée de championnat

Les Glasgow Rangers ont été tenus en échec 3-3 sur la pelouse des Hearts of Midlothian samedi lors de la 6e et dernière journée des Playoffs pour le titre de Premiership écossaise. Alors que le Celtic a été sacré champion d'Écosse mercredi, les joueurs de Philippe Clement finissent la saison à la deuxième place avec 85 points.

Les Rangers ont encaissé le premier but en première période avec l'ouverture du score de Lawrence Shankland (34e). Ils ont ensuite égalisé et pris deux buts d'avance grâce à Ross McCausland (52e), Todd Cantwell (71e) et l'ancien d'Anderlecht Fabio Silva (81e). Ils ont finalement été rejoints dans les dernières minutes avec des réalisations de Dexter Lembikisa (82e) et Kyosuke Tagawa (90e+5) pour le club d'Édimbourg, qui termine la saison à la troisième place et jouera les barrages d'accession à l'Europa League.

Nicolas Raskin, qui avait déjà joué 90 minutes mardi contre Dundee, a enchaîné avec un deuxième match entier au milieu de terrain.