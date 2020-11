Matches internationaux amicaux - La France s'incline face à la Finlande

(Belga) La France s'est inclinée 0-2 face à la Finlande en match amical mercredi au stade de France, sa 3e défaiote depuis sa victoire au Mondial 2018. Les deux buts ont été inscrits en première période par Marcus Forss (28e) et Onni Valakari (31e), qui ont sanctionné des fautes techniques des Bleus.

La domination des Bleus a été énorme pendant la première partie de la rencontre notamment grâce à Marcus Thuram, qui était omniprésent pour sa première sélection. L'attaquant de Mönchengladbach a même vu une de ses reprises de la tête heurter la transversale (15e). La France avait 70% de possession de ballon quand sur une erreur de Moussa Sissoko, Marcus Forss a pris Clément Lenglet de vitesse avant de tromper Steve Mandanda (28e, 0-1). Onni Valakari a lui aussi profité d'une erreur de concentration de Steven Nzonzi et Paul Pogba pour faire le break d'un tir du gauche des 20 mètres (31e, 0-2). A la 57e, Didier Deschamps a fait un triple changement mais Anthony Martial, Antoine Griezmann et N'Golo Kanté n'ont pas plus été capables de surprendre le gardien finlandais qu'Olivier Giroud, Wissam Ben Yedder et Pogba. . (Belga)