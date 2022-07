Matchs amicaux - Le Club Bruges et Eupen vainqueurs, le Cercle remonte deux buts face au PSV

(Belga) Après le partage 1-1 contre le Lierse, le Club Bruges a remporté 2-1 samedi son match de préparation contre le Beerschot. Pour sa première titularisation, Ferran Jutgla (48e, 1-0) a inscrit le premier but des Blauw & Zwart. Goossens a temporairement égalisé pour les Rats (77e, 1-1) avant que Mathis Servais ne donne la victoire aux champions en titre sur coup franc (90e+15, 2-1).

Après huit minutes, les Brugeois sont retrouvés à dix après l'exclusion de Stanley. Chez les Brugeois, Carl Hoefkens a surpris en titularisant David Okereke, qui avait été prêté la saison dernière à Venise. Au Kerhweg, Eupen a battu Aix-la-Chapelle 4-1 alors que Jannik Mause avait propulsé le club allemand de D4 au commandement (28e, 0-1). Mais Smail Prevljak (31e, 1-1) et Gary Magnee (37e, 2-1) ont changé la donne en faveur des Pandas avant la pause. En seconde période, Eupen a doublé la mise par Dario Oger (75e, 3-1) et Konan Ndri (87e, 4-1) Malgré un retard de deux buts, le Cercle Bruges a signé un partage intéressant 2-2 contre le PSV, avec Yorbe Vertessen dans le onze de base. Noni Madueke (23e, 1-0) et Mathijs Tielemans (55e, 2-0) ont creusé l'écart au profit du club d'Eindhoven alors que Steeve Kevin Denkey (67e, 89e) a anéanti cet avantage grâce à un doublé. Westerlo, qui a programmé deux matches de préparation ce samedi, a remporté le premier 2-0 face au Patro Eisden, un club de 1ère Nationale. Les Campinois ont gaspillé pas mal d'opportunités avant qu'Erdon Daci ne leur donne l'avance (23e, 1-0). Le scénario de la seconde période a été quasiment identique à celui de la première avec cette fois, Jan Bernat à la conclusion (67e, 2-0). A 17 heures, Westerlo affrontera Maccabi Tel-Aviv. (Belga)