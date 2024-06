Maxim De Cuyper titulaire face au Monténégro, Romelu Lukaku même pas sur le banc

Dans le but, le coach a choisi Koen Casteels, qui dispute son premier match avec l'équipe nationale depuis la mi-novembre et le match de qualification remporté contre l'Azerbaïdjan (5-0).

Dans l'axe de la défense, Zeno Debast a été associé à Wout Faes et Thomas Meunier évoluera à droite, avec De Cuyper à gauche. Le milieu de terrain sera composé d'Amadou Onana, Arthur Vermeeren et Kevin De Bruyne. Yannick Carrasco et Johan Bakayoko évolueront en soutien de l'attaquant de pointe, Loïs Openda.