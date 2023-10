Mazraoui ne sera pas suspendu par le Bayern après sa publication soutenant la Palestine

"Noussair Mazraoui nous a assuré de manière crédible qu'il rejetait la terreur et la guerre en tant que personne pacifique, et qu'il n'avait pas cherché à causer du tort avec ses posts", a expliqué le CEO du Bayern Jan-Christian Dreesen dans le communiqué du club. "Je condamne le terrorisme et les organisations terroristes", a poursuivi Mazraoui, tandis que le club a dit "condamner l'attaque du Hamas sur Israël".

Dans la foulée de l'offensive ayant débuté le 7 octobre, le Marocain avait partagé sur Instagram une vidéo soutenant la Palestine dans son conflit face à Israël. Elle a été supprimée depuis.