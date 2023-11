Mbappé marque un triplé contre le Reims de Will Still, première défaite pour Galatasaray

Le Paris-Saint-Germain et Kylian Mbappé étaient trop forts pour le Stade de Reims, entraîné par Will Still. Les Parisiens se sont imposés 0-3 à Reims lors de la 12e journée de Ligue 1, samedi en fin d'après-midi.

Kylian Mbappé a été le seul buteur de la rencontre. Il a ouvert le score dès la 3e minute de jeu et marqué à deux reprises en seconde période (59e, 0-2, 82e, 0-3). Will Still avait fait débuter deux de ses compatriotes, Thibault De Smet et Thomas Foket, en tant que pistons dans une défense à cinq. À gauche, De Smet a joué 75 minutes et Foket, à droite, a également été remplacé (70e).

Malgré la défaite, Will Still et Reims restent à la quatrième place du championnat avec 20 points, soit un de plus que Lille, 5e, qui n'a pas encore joué. Le PSG réalise la bonne opération de la journée en s'imposant : suite au nul de Nice à Montpellier vendredi, les Parisiens prennent seuls la place de leader avec 27 points, un de plus que les Niçois.