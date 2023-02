Mbaye Leye pas mécontent de la manière: "il faut aussi la chance en foot"

L'entraîneur de Zulte Waregem était même content de la prestation globale de son équipe avant le match retour le 28 février derrière les Casernes. "On est battu, mais ça c'est le football. Il nous fallait un peu plus d'efficacité parce qu'on a eu des opportunités. On a fait un match complet, mais on a pris deux buts que l'on pouvait éviter. Le constat général, c'est qu'on a fait un super match à la maison, mais en Coupe, c'est un match aller et un match retour. Ce que l'on a fait aujourd'hui, on peut le refaire la-bas. Pour les garçons, il ne faudra pas oublier certaines choses et se les remémorer au prochain match. On n'a pas perdu le fil, juste que dès fois tu as la chance avec toi et parfois pas. Le Zulte Waregem qu'on est en train de montrer fait la même chose à la maison ou en déplacement", a analysé Mbaye Leye estimant les chances encore intactes des Flandriens d'accéder à la finale de cette Coupe de Belgique le 1er mai au Heysel.

"Ce serait du bonus, mais le championnat reste le plus important. De la constance et de la régularité sont nécessaires, mais je pense que si on joue comme ça, on peut montrer de belles choses. Cela ne veut pas dire que l'on n'est pas motivé par le match retour. Le Heysel, rien que d'y penser, c'est notre motivation."