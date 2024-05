Mendilibar "très heureux" d'avoir donné à l'Olympiacos son premier titre européen

"Je suis très heureux et satisfait, c'est un honneur d'avoir rendu tout ce monde heureux, je ressens une joie et un bonheur immenses d'avoir fait en sorte que le monde ressente cela et je le leur dédie", a déclaré l'entraîneur espagnol après la victoire lors de la prolongation (1-0) à Athènes.

"Je suis heureux que nous ayons réalisé quelque chose que notre club n'avait jamais réalisé auparavant", a-t-il poursuivi, certain que les siens allaient "célébrer" comme il se doit avant de "commencer à travailler sur la suite".