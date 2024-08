Mené 0-2, Genk renverse le Club Bruges dans le temps additionnel

Après avoir été mené 0-2, Genk a réussi l'exploit de renverser le Club Bruges avec un but de Patrik Hrosovsky dans les dernières minutes (3-2) à l'occasion de la troisième journée de Jupiler Pro League à la Cegeka Arena dimanche après-midi. Avec une première victoire cette saison, Genk remonte 7e avec 4 points et le Club reste 13e avec une unité et sans la moindre victoire.