Mené 0-2, l'Ajax a eu chaud face à Bodo Glimt

En match aller des barrages de la Conference League, l'Ajax Amsterdam a été tenu en échec 2-2 par Bodo Glimt, qui a mené 0-2 grâce à un doublé d'Albert Gronbaek (16e, 64e). Mais l'exclusion de leur défenseur Odin Luras Bjortuft (90e) a joué un mauvais tour aux Norvégiens qui ont vu les Amstellodamois revenir à leur hauteur par Branco van den Boomen sur penalty (90e+1, 1-2) et Steven Berghuis (90e+7, 2-2).

Le Betis, qui a manqué de fraîcheur, s'est incliné 0-1 face au Dinamo Zagreb. L'unique but a été marqué par Bruno Petkovic sur un penalty accordé pour une faute de main de Chadi Riad, pas vue par l'arbitre alerté par le VAR (76e, 0-1). Avant ce but, les Sévillans n'avaient pas montré grand-chose en attaque. En seconde période, Willian José a expédié le ballon sur le poteau (87e) et Johnny Cardoso a expédié une frappe difficile au premier poteau arrêtée par Ivan Nevistic (90e+4).

Le Servette Genève et Ludogorets se retrouveront la semaine prochaine à égalité (0-0). Les Suisses, dirigés par René Weiler, ont été supérieurs aux Bulgares pendant l'ensemble de la partie.