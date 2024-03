Mené 2-0, Ostende s'impose 2-3 à Beveren

Menés 2-0 après les buts de Daci (23e) et Koyalipou (54e), les Côtiers ont signé une remontada en fin de match. Fuentes (68e et 74e) et Berte (80e) ont fait trembler les filets waeslandiens à trois reprises pour ramener 3 points de leur déplacement au Freethiel.

Au classement, Beveren est 8e avec 36 points, 11 de plus qu'Ostende, 13e, qui se donne de l'air en bas de classement, à 3 points de la zone rouge.