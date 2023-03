Mené à la marque, Anderlecht partage face à Villarreal

Après la défaite à Gand, Brian Riemer a effectué un changement dans chaque ligne: Benito Raman pour Islam Slimani devant, Lior Refaelov pour Majeed Ashimeru au milieu et Moussa Ndiaye pour Kilian Sardella au latéral gauche. Anderlecht a débuté la rencontre en confiance et a bien fait circuler le ballon face à des Espagnols, qui temporisaient. Mais le 'Sous-marin jaune' a lancé ses premières torpilles par Daniel Parejo (18e), Juan Foyth ( 21e) et Samuel Chukwueze (29e). Insistants, les Mauves ont fini par avoir une occasion, mais Raman, qui avait trouvé de l'espace, a craqué son tir (26e). Anderlecht n'était pas au bout de ses peines puisque sur un contre rapidement mené, Chukwueze a placé le ballon au second poteau pour son capitaine (28e, 0-1).

Après la pause, Anderlecht s'est de nouveau montré plus entreprenant face à des Espagnols bons techniquement, qui calmaient le jeu bien que Bart Verbruggen a malgré tout dû détourner un tir d'Alex Baeva (56e). Mais sur un service de Francis Amuzu, Dreyer a égalisé d'une superbe frappe du gauche (57e, 1-1). Survoltés par ce coup d'éclat, les Anderlechtois sont revenus dans la course et Villarreal a subi les événements pendant un moment. Comme les deux équipes ne se contentaient pas d'un partage, elles ont déclenché des attaques à tour de rôle, mais la finition était souvent imprécise.