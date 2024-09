Mertens buteur avec Galatasaray, Lens et Will Still prennent un point à Rennes

Avec un but de Dries Mertens, Galatasaray s'est imposé 1-3 face à son rival et concurrent direct pour le titre Fenerbahce lors de la 6e journée de Süper Lig turque samedi. Galatasaray est seul en tête du classement avec 18 points pris sur 18 possibles.

Mertens et ses coéquipiers ont pris l'avantage après 20 minutes et un but contre son camp du gardien Dominik Livakovic. L'ancien attaquant des Diables Rouges a rapidement fait le break (28e), battant Livakovic d'un lob après avoir été lancé en profondeur par Victor Osimhen (ex-Charleroi). En deuxième période, Gabriel Sara a marqué le troisième but de Galatasaray (59e) et Edin Dzeko a réduit l'écart sur pénalty (63e). Mertens a joué 75 minutes et Michy Batshuayi est resté sur le banc durant l'entièreté de la rencontre.

En Allemagne, l'Eintracht Francfort s'est imposé 2-0 face au Borussia Mönchengladbach lors de la 4e journée de Bundesliga. Hugo Larsson (30e) et Omar Marmoush (80e) ont marqué les deux buts de la rencontre. Aligné à gauche de la défense de l'Eintracht, Arthur Theate a joué 90 minutes et a reçu un avertissement (39e). Les trois points pris permettent à Francfort d'en compter 9 et de remonter à la troisième place du classement, à trois longueurs du Bayern, leader.

En France, le RC Lens de Will Still a arraché le point du nul en déplacement sur la pelouse du Stade Rennais lors de la 5e journée de Ligue 1. Les Artésiens ont d'abord encaissé un pénalty de leur ancien attaquant Arnaud Kalimuendo (24e) et ont égalisé en toute fin de rencontre, via M'Bala Nzola (90e+6). Lens est 4e avec 9 points.