Mertens et Galatasaray écrasés par le Sparta Prague

Vainqueur 3-2 à l'aller en Turquie, Galatasay s'est écroulé jeudi soir (4-1) sur la pelouse du Sparta Prague, en barrages retour de l'Europa League. Dries Mertens et ses coéquipiers sont éliminés des compétitions européennes.

À Prague, les Stambouliotes ont encaissé l'ouverture du score des oeuvres d'Angelo Preciado (ex-Genk, 8e) mais ont vite égalisé grâce à Abdulkerim Bardakci (16e). En seconde période, ils ont été réduits à dix après l'expulsion du défenseur Kaan Ayhan (68e) et ont encaissé trois buts ensuite, marqués par Indrit Tuci (74e), Lukas Haraslin (80e) et Jan Kuchta (90e+6). Titulaire en soutien de l'attaque, Dries Mertens a joué 62 minutes et a été remplacé par Sergio Oliveira.

L'Olympique de Marseille s'est également qualifié en dominant 3-1 le Shakhtar Donetsk. Les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul 2-2 à l'aller en Allemagne. Au Vélodrome, des buts de Pierre-Emerick Aubameyang (23e), Ismaila Sarr (74e) et Geoffrey Kondogbia (81e) ont permis à Marseille de se qualifier pour le tour suivant.