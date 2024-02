Mertens passeur avec Galatasaray, vainqueur d'Ankaragucu, match nul pour le Reims de Still

Avec deux buts coup sur coup avant le quart d'heure de jeu, Galatasaray s'est imposé (0-3) dimanche en déplacement sur la pelouse d'Ankaragucu, lors de la 26e journée de Super Lig turque. Dries Mertens, passeur décisif, et ses coéquipiers occupent la première place du classement avec 69 points, deux de plus que Fenerbahce.

Au même moment, le Stade de Reims de Will Still recevait Lens à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1 et a obtenu un point (1-1) face au vice-champion de France 2023. Oumar Diakité a ouvert le score pour Reims (41e), servi par Junya Ito (ex-Genk), mais Lens a rapidement su égaliser grâce à Wesley Said (45e+1). Le score n'a pas bougé en deuxième mi-temps.

Pour Reims, Thomas Foket a joué les 90 minutes du match à droite de la défense. Maxime Busi était blessé et Thibault De Smet était suspendu à cause d'un trop grand nombre de cartons jaunes.

Au classement, Reims, 8e avec 31 points, est à cinq longueurs de son adversaire du jour. Les Lensois occupent la sixième place, qualificative pour la Conference League.