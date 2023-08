Messi brille encore et l'Inter Miami file en finale de la Leagues Cup

Les Floridiens, qui ont entamé la Leagues Cup en étant bons derniers de leur Conférence Est et pire équipe de la D1 américaine, en sont à six victoires consécutives depuis l'arrivée de leur nouveau numéro 10.

L'Argentin en est maintenant à neuf réalisations en six apparitions sous les couleurs de Miami. Du pied gauche, le septuple Ballon d'or a ajusté le gardien Andre Blake d'une frappe malicieuse à ras de terre, des 25 mètres (20e).

En finale de cette compétition inédite qui oppose les meilleures équipes d'Amérique du Nord et du Mexique, ils affronteront Nashville, tombeur 2-0 des Mexicains du CF Monterrey et dans le haut du classement à l'Est en MLS.

L'Union Philadelphie est, contrairement à Miami, bien positionnée sur le podium de la Conférence Est en championnat, à la troisième place, et n'avait perdu qu'une seule fois en 38 matches à domicile avant de chuter mardi.

Mais les Floridiens sont métamorphosés depuis les débuts du champion du monde, qui disputera samedi la 42e finale de sa carrière, lui qui a quitté le Paris Saint-Germain et signé aux Etats-Unis en juin.