Messi buteur pour sa 1re en MLS contre les New York Red Bulls privés de Vanzeir

Pour sa première sortie en Major League Soccer, Lionel Messi a marqué le deuxième but lors de la victoire 0-2 de l'Inter Miami sur la pelouse des New York Red Bulls, samedi. Le club floridien ne s'était plus imposé en championnat depuis le 14 mai contre le New England Revolution, soit 11 rencontres. Blessé à la cuisse, Dante Vanzeir n'était pas repris chez les New York Red Bulls.