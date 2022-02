Messi content de son l'évolution de son association avec Mbappe

(Belga) Lionel Messi a exprimé mardi sa satisfaction à l'égard de la manière dont son association avec Kylian Mbappe évolue au Paris Saint-Germain.

L'international argentin, arrivé librement à Paris cet été, n'a inscrit que deux buts en 15 matches de Ligue 1 pour l'équipe de Mauricio Pochettino, qui compte 13 points d'avance au sommet du classement du championnat de France. Malgré ces statistiques un peu maigres, Messi a reconnu à quel point il était heureux de jouer avec certains des meilleurs joueurs du monde, dont Kylian Mbappe. "Angel di Maria et Neymar je les connaissais déjà d'avant", a déclaré Messi dans une interview aux médias du PSG publiée mardi. "Je ne connaissais pas Kylian et petit à petit, on apprend à se connaître de mieux en mieux." "J'ai eu la chance de jouer avec les meilleurs à Barcelone et c'est le cas ici aussi au PSG, j'en suis heureux et j'ai hâte de continuer. Gagner la Ligue des champions sera difficile, c'est une compétition qui ne rassemblent que les meilleures équipes, n'importe quel détail peut vous être fatal", a-t-il ajouté. "Nous avons une équipe pour y parvenir, nous sommes très excités à cette idée, mais nous devons rester calmes."