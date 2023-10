Messi et l'Inter Miami éliminés de la course aux play-offs en MLS

Malgré le retour de blessure de sa star Lionel Messi, l'Inter Miami a été éliminé de la course aux play-offs de la MLS après une défaite 1-0 samedi à domicile contre le FC Cincinnati.

En cas de succès, Miami pouvait continuer de rêver d'une qualification pour les play-offs de la ligue américaine. Mais le club floridien, avant-dernier à l'Est, se trouve désormais trop loin (33 pts) des places de barragistes à deux journées de la fin du championnat.

Le numéro 10 argentin est entré à la 55e minute à 0-0 sans parvenir à empêcher le solide leader de la Conférence Est de l'emporter à la faveur d'un but d'Alvaro Barreal (78e).

A l'Est, DC United apparaît en effet pour l'instant à la 9e place (40 pts), la dernière qualificative pour les barrages. Le club de la capitale, qui s'est imposé 2-0 face à New York City samedi, sans Christian Benteke, malade.ne conservera toutefois pas son rang: ses poursuivants ont encore un ou deux matches à jouer et l'un d'eux lui ravira forcément le dernier ticket pour les play-offs.

Les New York Red Bulls, qui ont battu Toronto 3-0 sans Dante Vanzeir blessé, sont 10e à l'Est (40 pts) et peuvent encore croire aux play-offs, tout comme Charlotte, 12e avec 39 points après sa victoire 0-2 à Chicago acquise sans Brecht Dejaegere, pas sur la feuille de match.

L'absence de Messi, pour quatre matches, aura coûté cher à l'Inter Miami, qui n'a plus gagné depuis le 20 septembre contre Toronto (4-0), la pire équipe de MLS.