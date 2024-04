Messi et Miami éliminés en quarts de finale

L'Inter Miami de Lionel Messi et Luis Suarez a chuté face au club mexicain de Monterrey en quart de finale de la Ligue des champions de la Concacaf de football mercredi (5-2 sur l'ensemble des deux matchs).

Monterrey s'est montré supérieur dans tous les domaines, et c'est un autre attaquant argentin, Germán Berterame, qui s'est illustré pour les locaux par un superbe but d'une frappe lointaine.

La Ligue des champions Concacaf est la principale compétition régionale de clubs pour l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes. Le vainqueur cette année se qualifie pour la Coupe du monde des clubs de la Fifa nouvelle version l'année prochaine.

"Tant que la MLS n'assouplira pas ses règles pour permettre aux équipes d'avoir des effectifs plus importants et ne rendra pas si difficile le remplacement des joueurs en cas de blessure ou de suspension, les équipes mexicaines continueront d'avoir un avantage", a estimé Tata Martino, l'entraîneur de Miami, se réfugiant également derrière les restrictions salariales et budgétaires aux Etats-Unis.