Messi grippé et absent à Monaco

(Belga) Lionel Messi est grippé depuis deux jours et ne pourra pas jouer avec le Paris Saint-Germain à Monaco, dimanche pour la 29e journée de Ligue 1, a annoncé samedi le club.

Le défenseur central espagnol Sergio Ramos (mollet) "reprendra la compétition après la trêve (internationale)", comme le milieu espagnol Ander Herrera, "guéri de son infection oculaire", a précisé le PSG dans un communiqué. L'ailier argentin Angel Di Maria (ischios) est également forfait. Enfin, le latéral espagnol Juan Bernat reprendra l'entraînement avec le groupe "la semaine prochaine" et ne sera pas non plus à Monaco. (Belga)