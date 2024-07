Michael Olise rejoint le Bayern Munich de Vincent Kompany

Le Bayern Munich a recruté l'attaquant Michael Olise, a annoncé dimanche le club allemand dirigé par Vincent Kompany. Le Français, 22 ans, arrive en provenance de Crystal Palace et s'est engagé jusqu'en 2029.

Né à Londres, Olise est passé par les équipes de jeunes d'Arsenal, de Chelsea et de Manchester City avant de signer à Reading en 2020. En juillet 2021, il a rejoint Crystal Palace avec qui il a disputé 90 rencontres, marquant 16 buts et délivrant 25 passes décisives. Lors du dernier championnat, il a marqué 10 buts et délivré 6 passes en 19 rencontres.

Olise est international espoirs français. Il constitue le deuxième transfert des Bavarois après le défenseur central japonais Hiroki Ito (Stuttgart).