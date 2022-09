Michel Verschueren, ancien manager du RSC Anderlecht, est décédé à l'âge de 91 ans. C'est son fils Michael qui a confirmé l'information à Belga. "Mon père est mort pendant la nuit au centre de soins Moutershof à Wolvertem où il séjournait", a déclaré Michael Verschueren.

Qui était-il ?

Michel Verschueren est né le 17 mars 1931 dans la ville de Boortmeerbeek, dans le Brabant flamand. Il a grandi dans une famille aisée de quatre enfants. Après avoir terminé ses études secondaires, il a étudié l'éducation physique à l'université catholique de Louvain. Avant de devenir manager, Verschueren a également joué au football, au club local Racing Boortmeerbeek. Mais très vite, il s'est vite rendu compte que ses qualités étaient ailleurs.

À l'âge de 26 ans, Verschueren rejoint la nouvelle équipe de deuxième division Eendracht Aalst en tant que préparateur physique. Le jeune Verschueren impressionne par ses méthodes d'entraînement innovantes et en 1960, Alost il est promu en première division. Là, Michel Verschueren a montré pour la première fois qu'il ne se laissait pas faire. Lors d'un match à domicile contre le Standard en novembre 1961, l'arbitre (wallon) Arthur Blavier fait des siennes et expulse plusieurs joueurs alstois du terrain avec des cartons rouges. Verschueren (et avec lui l'ensemble de la ville d'Alost) ne l'accepte pas et un tollé s'ensuit. Dans la foulée, Verschueren a été banni des terrains belges pendant un an.

Entre-temps, il s'était fait un nom et, en 1963, Verschueren est passé à Anderlecht en tant qu'entraîneur physique. Sous la houlette de l'entraîneur Pierre Sinibaldi, le violet et blanc était devenu une machine inarrêtable et Verschueren n'y est pas pour rien. Cependant, le désormais nouvel entraineur était très ambitieux et voulait être plus qu'un simple entraîneur physique. En 1969, il est donc passé chez Daring Brussels pour devenir directeur général. Avec le président et géant de la construction Jean-Baptiste L'Ecluse, Verschueren avait de grands projets, qui se sont concrétisés par la fusion avec Racing White pour former RWDM. Dès leur deuxième saison (1975) en tant que RWDM, ils ont remporté leur premier titre national et, avec les vedettes Johan Boskamp et Morten Olsen, Molenbeek a également brillé en Europe à la fin des années 1970. Verschueren a même récupéré l'icône Paul Van Himst chez ses voisins d'Anderlecht l'année du championnat.

Monsieur Michel, quant à lui, s'était bombardé top manager de la Belgique et était rentré au parc Astrid par la grande porte. Entre 1980 et 2003, Verschueren a été directeur général d'Anderlecht et a aidé les Mauve et Blanc à remporter 11 titres de champion et une Coupe de l'UEFA (1983), entre autres. Des joueurs de premier plan comme Juan Lozano, Marc Degryse, Luc Nilis et Jan Koller ont été guidés vers Anderlecht par Monsieur Michel lui-même.

À l'âge de 72 ans, sa période en tant que directeur général a pris fin. Herman Van Holsbeeck est devenu son successeur. Verschueren n'était peut-être plus actif dans le football, mais le renard argenté n'a jamais perdu sa vivacité. N'hésitant jamais à faire des déclarations controversées, il a continué à exprimer ses opinions parfois divergentes sur le football (et le monde extérieur). En 2001, il a reçu le prix de l'homophobie après des déclarations très hostiles aux LGBT. Cependant, Verschueren est resté sur ses positions. Il est resté membre du conseil d'administration du club pourpre-blanc même après sa retraite et est devenu le gérant du restaurant du club, Le Saint-Guidon.