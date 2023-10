Michy Batshuayi et Youri Tielemans tous deux buteurs en Conference League

Michy Batshuayi et Youri Tielemans, tous deux dans une situation difficile avec leurs clubs respectifs de Fenerbahçe et Aston Villa, ont chacun marqué un but et participé à la victoire de leur équipe lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Conference League jeudi soir. Fenerbahçe a battu les Bulgares de Ludogorets à Istanbul (2-1) et Aston Villa s'est imposé en déplacement à Alkmaar, aux Pays-Bas (1-4).