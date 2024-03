Michy Batshuayi offre la victoire à Fenerbahçe face à Trabzonspor et Thomas Meunier

Fenerbahçe, grâce à un but de Michy Batshuayi, a décroché les trois points sur le terrain du Trabzonspor de Thomas Meunier (2-3) lors de la 30e journée de Super Lig en Turquie dimanche soir. Au classement, les Stambouliotes restent 2e (79 points) mais reviennent à 2 unités de Galatasaray, leader. Trabzonspor reste 3e à 30 longueurs de leur adversaire du jour (49 points).

Avec un doublé en première période (13e et 45e+4), Fred a mis Fenerbahçe aux commandes du match. Cependant, les locaux ont réagi dans le second acte avec une réduction du score d'Enis Bardhi (63e) et une égalisation de Trezeguet (78e).

Monté au jeu à la 83e minute, Michy Batshuayi a délivré son équipe quatre minutes plus tard avec le but de la victoire (87e).