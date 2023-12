Michy Batshuayi offre la victoire à Fenerbahçe grâce à un triplé

C'est via Cengiz Under que les visiteurs avaient ouvert la marque (8e). Cinq minutes avant la pause, Batshuayi doublait l'avance de Fenerbahçe grâce à une frappe puissante dans le plafond du but (40e). Après la réduction de l'écart en fin de mi-temps pour Kayserispor via Olivier Kemen (45+4e), Batshuayi a semblé faire le break définitivement en début de seconde période (50e) en inscrivant un second but, le troisième pour son équipe, mais l'équipe à domicile revenait au score via un pénalty de Mame Thiam (56e) et une égalisation de Miguel Cardoso (73e). Michy Batshuayi a couronné sa prestation d'un troisième but à 10 minutes du terme, sur pénalty (79e), offrant la victoire à Fenerbahçe qui a terminé le match à 9 suite aux exclusions de Fred (90+8e) et de Hakan Yandas (90+11e).

Pour le buteur belge, il s'agit du quatrième hat-trick de sa carrière. Il avait déjà réalisé cette performance en 2013 avec le Standard de Liège, face à Ostende (victoire 2-4), en 2017 avec Chelsea, contre Nottingham Forest (victoire 5-1) et la saison dernière face à Istanbulspor (victoire 2-5).