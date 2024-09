Mika Godts marque à nouveau pour l'Ajax, vainqueur à Waalwijk

Mika Godts, qui est monté au jeu (56e), a inscrit dans le temps complémentaire le second but de l'Ajax, vainqueur 0-2 à Waalwijk lors de la 7e journée de championnat des Pays-Bas. Au classement, les Lanciers occupent la 5e place avec 10 points, mais ils ont disputé deux matchs de moins que le PSV (21 points). Le RKC, qui n'a toujours pas pris un point, est dernier.

En France, Lucas Stassin est monté au jeu (78e) à l'occasion du partage de Saint-Etienne à Nantes (2-2). Le score était déjà établi. Johann Lepenant (10e, 1-0) et Sorba Thomas (49e, 2-0) ont lancé les Canaris qu'Ibrahim Sissoko a bloqués grâce à un doublé (57e, 67e). Au terme de la 6e journée, Nantes (9 points) est 7e et les Verts (4 points) 17es.

Malgré ses deux buts jeudi contre Besiktas (4-0), Godts, 19 ans, a dû prendre place sur le banc. Bertrand Traore a inscrit le premier but de l'Ajax.

En Espagne, Séville, avec Dodi Lukebakio, a pris un point en fin de rencontre à l'Athletic Bilbao (1-1). Mikel Jauregizar a inscrit le but des Basques (36e, 1-0) et les Andalous ont égalisé grâce à un autogoal d'Alex Padilla. Après huit journées, Bilbao, qui a terminé à dix à la suite de l'exclusion de Julen Agirrezabala (82e), est 4e (14 points) et Séville 13e (9 points).