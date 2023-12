Mika Godts, touché à la cuisse, indisponible plusieurs mois

Mika Godts a été touché à la cuisse lors de la rencontre des espoirs ajacides (U23) face à Den Bosch vendredi. Il a converti un penalty à la 88e minute (3-3) avant de se blesser quelques minutes plus tard quittant la pelouse sur un brancard.

Le milieu de terrain belge sera indisponible "plusieurs mois", a communiqué le club amstellodamois sans plus de précision. Il a inscrit six buts avec les espoirs cette saison et a joué cinq matches comme remplaçant avec l'équipe A.