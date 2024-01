Mike Maignan, victime de racisme, exhorte les instances à réagir

En colère samedi, combatif dimanche: au lendemain des injures racistes dont il a été victime durant un match de Championnat d'Italie, le gardien de but de l'AC Milan et de l'équipe de France Mike Maignan a appelé dimanche "tout un système à prendre ses responsabilités".

Les injures racistes et cris de singe qui l'ont visé sur la pelouse de l'Udinese continuent de soulever une vague d'indignation dans le monde du football et au-delà.

"Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Et je ne suis pas le premier à qui ça arrive. On a fait des communiqués, des campagnes de publicité, des protocoles et rien n'a changé", a constaté Maignan sur son compte X (anciennement Twitter).