Mikel Oyarzabal héros de la finale pour l'Espagne: "Je n'ai fait que mon travail"

Mikel Oyarzabal a été le héros de l'Espagne en finale de l'Euro 2024 en inscrivant le but de la victoire 2-1 à la 87e minute contre l'Angleterre dimanche au stade olympique de Berlin.

Oyarzabal a permis à l'Espagne de remporter un quatrième Euro en reprenant victorieusement un centre de Marc Cucurella. "Je n'ai fait que mon travail", a déclaré le joueur de la Real Sociedad. "J'ai aidé l'équipe. Je suis très heureux et très fier de tout ce que nous avons accompli. Nous formons une équipe et une famille. C'est incroyable."

En début de seconde période, Nico Williams avait lancé l'Espagne sur la route du succès. "Nous sommes champions d'Europe et nous sommes très heureux. C'était un match difficile et nous avons énormément souffert. Nous avons affronté une très bonne équipe et nous avons dû nous donner à 100%", a confié le joueur de Bilbao, élu homme du match de la finale.