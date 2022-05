Moeder van Mbappé bevestigt dat haar zoon overeenkomst heeft met PSG en Real Madrid

(Belga) De moeder van Kylian Mbappé heeft bevestigd dat de Franse spits contractakkoorden heeft bereikt met zowel Paris Saint-German als Real Madrid. De 23-jarige Fransman moet enkel nog een definitieve beslissing nemen.

Het contract van Mbappé loopt eind juni af bij PSG. Real Madrid heeft de spits al een tijdje op het oog, maar PSG wil zijn sterspeler niet kwijt. PSG-coach Mauricio Pochettino vertelde vandaag nog dat hij wil dat de Franse international "nog vele jaren" blijft. Mbappé was dit seizoen goed voor 25 doelpunten in de competitie en 17 assists en leidde PSG naar hun tiende titel in de Ligue 1. De Fransman was betrokken bij 42 doelpunten en is daarmee de meest beslissende speler in de vijf grote Europese competities. Mbappé werd vorige week voor de derde keer op rij verkozen tot Ligue 1-speler van het seizoen. De spits vertelde na de prijsuitreiking van de Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP) dat hij zijn beslissing zou maken voor de start van de Nations League in juni. De moeder en makelaar van de spits, Fayza Lamary, bevestigde dat Mbappé vergelijkbare voorwaarden heeft bereikt bij zowel PSG als Madrid. "We gaan niet opnieuw rond de tafel zitten over de toekomst van Mbappé nadat zijn contract afloopt. Die bijeenkomsten zijn over", vertelde ze aan het Egyptische medium Kora Plus. "We hebben een overeenkomst met Real Madrid en een andere overeenkomst met Paris Saint-Germain. De onderhandelingen zijn afgelopen, het is nu aan Kylian om te kiezen." PSG speelt morgen hun laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Metz. Mbappé was betrokken bij meer doelpunten (42) dan dat Metz er wisten te maken over heel het seizoen (35). (Belga)