Mohamed Camara suspendu 4 matchs pour avoir masqué le logo contre l'homophobie

Dans le cadre d'une campagne de lutte contre l'homophobie pilotée par la LFP à l'occasion de la 34e et dernière journée de Ligue 1 le 19 mai dernier, Camara avait collé des straps sur le logo contre l'homophobie floqué sur sa poitrine et porté par tous les joueurs, entraîneurs et arbitres. Il n'avait pas davantage participé à la photo protocolaire d'avant-match où les deux équipes de Monaco et Nantes posaient devant le slogan symbole de la lutte contre l'homophobie.

Le joueur malien pouvait écoper, selon le barème disciplinaire de la fédération française de football (FFF), de jusqu'à 10 matches de suspension. Il a répondu à sa convocation par visioconférence et a refusé devant la commission toutes les propositions d'actions de sensibilisation à la lutte contre l'homophobie pour obtenir une sanction plus clémente.