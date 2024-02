Momodou Sonko fête sa première titularisation avec La Gantoise contre le Maccabi Haïfa

Arrivé cet hiver, Sonko, 19 ans, sera aligné aux côtés de Tarik Tissoudali au sein de l'attaque des Buffalos. Le duo sera soutenu par Omri Gandelman. Archie Brown, à gauche, et Matisse Samoise, à droite, arpenteront les flancs tandis que le capitaine Julien De Sart et Pieter Gerkens évolueront au coeur de l'entrejeu.

Du côté du Maccabi Haïfa, Rami Gershon, l'ancien joueur de La Gantoise, du Standard et Courtrai, portera le brassard de capitaine. Il évoluera aux côtés d'Abdoulaye Seck (ex-Antwerp) dans l'axe de la défense. L'ancien Soulier d'Or Lior Refaelov (ex-Club Bruges, Antwerp et Anderlecht) et Kenny Saief (ex-La Gantoise et Anderlecht) débuteront sur le banc.