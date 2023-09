Monaco s'impose face à Marseille, le gardien de Waalwijk gravement touché

C'est Akliouche pour son deuxième but de la soirée qui a offert la victoire aux Monégasques à la 52e minute avant de céder sa place à Eliot Matazo à la 75e minute. Matazo a écopé d'un carton jaune deux minutes plus tard.

Le marquoir indiquait déjà deux buts partout à la 23e minute. Ndiaye (1e) et Gigot (18e) pour l'OM, Akliouche (8e) et Balogun (23e) pour Monaco avaient trouvé l'ouverture.

Noam Mayoka-Tika n'est pas monté au jeu dans les rangs marseillas.

Aux Pays-Bas, le duel entre Waalwijk et l'Ajax a été arrêté en toute fin de match à la suite d'une probable grave blessure du gardien de Waalwijk, Etienne Vaessen après une collision avec le joueur de l'Ajax Brian Brobbey alors que le marquoir indiquait 2-3 pour les Amstellodamois. Les trois Belges de Waalwijk, Adewoye, Van den Buijs et Bakkali étaient titulaires. Bakkali est sorti à la 59e minute de jeu, deux minutes après le 3e but des Ajacides.