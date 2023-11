Mönchengladbach écrase Wolfsburg, défaite et neuvième match sans victoire pour Vérone

Le Borussia Mönchengladbach a signé une très nette victoire face à Wolfsburg (4-0) lors de la onzième journée de Bundesliga vendredi soir. Avec ce résultat, les Loups se font dépasser par leurs adversaires du jour au classement et sont neuvièmes avec 13 points.

Avec un score de 2-0 à la mi-temps grâce aux buts de Tomas Cvancara (16e) et Rocco Reitz (42e), la seconde période s'annonçait compliquée mais pas impossible pour Wolfsburg. Cependant, le troisième but des locaux signé Franck Honorat allait mettre fin à tout suspense (64e, 3-0). Alassane Plea se chargeait de marquer un quatrième but synonyme de correction juste avant le dernier quart d'heure (71e, 4-0).

Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw et Aster Vranckx, qui a écopé d'un carton jaune, étaient tous les trois titulaires et ont joué l'intégralité de la rencontre.