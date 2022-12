Mondial 2022 - 59 arrestations administratives dans la foulée des débordements à Bruxelles

(Belga) La police bruxelloise a procédé à 59 arrestations administratives dans la foulée des débordements qui ont suivi la victoire du Maroc sur le Portugal samedi. Une personne a aussi fait l'objet d'une arrestation judiciaire, a indiqué la porte-parole Ilse Van de Keere.

"Juste après le match de football, le boulevard du Midi en direction de la porte d'Anderlecht, et le boulevard Poincaré depuis la Porte de Ninove ont été fermés à la circulation de manière préventive, de même que le tunnel de la Porte de Hal en direction du Midi", a précisé celle-ci. Après le match, des rassemblements de supporters se sont formés dans les quartiers Lemonnier, Midi, Dansaert, Etangs Noirs et aussi sur la place communale à Molenbeek-Saint-Jean et à Schaerbeek. "Nous avons observé une utilisation massive de matériel pyrotechniques", a communiqué la porte-parole. "Comme la dernière fois, des ainés du quartier ont formé une chaîne pour calmer les esprits", a-t-elle poursuivi. "Nos services sont immédiatement intervenus pour des petits groupes d'émeutiers qui ont lancé des projectiles vers les services de l'ordre et utilisé des feux d'artifice dans les quartiers du Boulevard Poincaré et du square de l'aviation à Bruxelles et sur la place Bara à Anderlecht". Vers 21h00, il était question d'une dizaine d'arrestations administratives, mais en fin de compte le bilan est grimpé à 59 arrestations administratives et une judiciaire. (Belga)