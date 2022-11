Mondial 2022 - Alvaro Morata élu Homme du match Espagne - Allemagne

(Belga) Alvaro Morata a été élu Homme du match Espagne - Allemagne, le choc de la 2e journée du groupe E de la Coupe du monde de football, qui s'est soldé par un partage 1-1 dimanche au Al Bayt Stadium à Al Khor, au Qatar.

L'attaquant espagnol a inscrit le premier but du match à la 62e minute, huit minutes après sa montée au jeu. C'est le deuxième but dans le tournoi pour le joueur de l'Atletico Madrid, qui se retrouve à une longueur du Français Kylian Mbappé et de l'Equatorien Enner Valencia, les deux meilleurs artificiers du Mondial avec trois buts chacun. Niclas Füllkrug a égalisé à la 83e minute, permettant à la Mannschaft de décrocher son premier point dans ce Mondial (83e). Au classement du groupe E, l'Espagne reste en tête avec 4 points, un de plus que le Japon et le Costa Rica. L'Allemagne ferme elle la marche avec 1 point avant la 3e et dernière journée. Pour se qualifier pour les huitièmes de finale, les Allemands devront s'imposer contre le Costa Rica et espérer que le Japon s'incline contre l'Espagne, qui n'aura besoin que d'un point pour se qualifier. (Belga)