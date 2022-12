Mondial 2022 - Aucun incident à déplorer dans le centre de Bruxelles après le match Croatie-Maroc

(Belga) Aucun incident n'était à déplorer samedi soir, dans le centre de Bruxelles, à la suite du match qui a opposé la Croatie au Maroc dans le cadre de la coupe de monde de football au Qatar. "Nous n'avons pas procédé à des arrestations et aucun incident n'est à déplorer sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale", a communiqué la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

La circulation sur boulevard du Midi et sur le boulevard Poincaré à Bruxelles avait toutefois été fermée préventivement, samedi juste après la fin du match, pour permettre à la police de circonscrire d'éventuels débordements. Le tunnel de la Porte de Hal vers la gare du Midi avait également été fermé. "Après le match, il y a eu une centaine de personnes sur le boulevard Lemonnier, et grâce à la présence des 'gilets verts' (bénévoles présents parmi les fêtards, NDLR) tout est resté calme. Vers 18h45, la circulation a été rétablie", a déclaré Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Anvers n'a pas non plus connu de débordement à l'issue de la rencontre même si la police a procédé à quelques arrestations administratives, a indiqué cette dernière samedi soir. (Belga)