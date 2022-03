Mondial 2022 - Cafu, Matthäus et six autres anciens joueurs effectueront le tirage

(Belga) La FIFA a annoncé mercredi le nom des personnes choisies pour effectuer le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022.

Les heureux élus, tous des anciens joueurs, sont Cafu (Brésil), Lothar Matthäus (Allemagne), Ali Daei (Iran), Bora Milutinovic (Serbie/Mexique), Jay-Jay Okocha (Nigéria), Rabah Madjer (Algérie), Tim Cahill (Australie) et Adel Ahmed Malallah (Qatar). La cérémonie sera, elle, présentée conjointement par Carli Lloyd, Jermaine Jenas et Samantha Johnson. Le tirage au sort aura lieu au Doha Exhibition and Convention Center (DECC) le vendredi 1er avril à 17h heure belge. Les équipes seront réparties en huit groupes de quatre. Vingt-neuf qualifiés, dont la Belgique, sont connus, alors que deux barrages intercontinentaux et un barrage européen doivent encore se disputer. Le Pérou affrontera le vainqueur de Emirats arabes unis/Australie, la Nouvelle-Zélande sera opposée au quatrième de la zone CONCACAF alors que le pays de Galles jouera contre le vainqueur de la rencontre entre l'Ecosse et l'Ukraine. (Belga)