Mondial 2022 - "Dans 15-20 ans, une équipe africaine gagnera", pense Walid Regragui

(Belga) Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, est convaincu qu'une équipe africaine gagnera le Mondial d'ici "quinze, vingt ans", à condition de travailler et de gagner en expérience, a-t-il assuré samedi après la défaite lors du match pour la 3e place.

"Félicitations à la Croatie, c'est une très belle équipe, qui mérite sa troisième place", a reconnu Regragui. "Ils ont beaucoup d'expérience, ils ont su gérer le match. On n'a pas été au niveau qu'on voulait, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était mieux, mais ils ont su garder le résultat." Première nation africaine à atteindre les demi-finales, le Maroc conclut son Mondial à la quatrième place. "Après la finale, on fera le bilan et on se rendra compte que la campagne du Maroc était exceptionnelle. On n'a joué que contre des grandes équipes, on n'a eu que des gros matches. On a montré qu'en Afrique on travaille, qu'on a appris. L'objectif des Africains et du Maroc c'est de gagner le Mondial un jour. Le Maroc a montré qu'on est capable, qu'on n'est pas loin. Les matches se sont joués sur des détails." Le parcours du Maroc aura un impact sur le football africain, pense Regragui. "La barre est élevée désormais, il va y avoir beaucoup de pression... Mon travail, c'est de ramener les pieds sur terre. Mourinho parle de l'ADN de la victoire. Cet ADN existe aussi en équipe nationale. La Croatie arrive à nous battre car elle a cette expérience. Avec neuf participants (au prochain Mondial, NDLR), on va apprendre. Dans quinze, vingt ans, je suis persuadé qu'une équipe africaine gagnera le Mondial parce qu'on aura appris. On a un palier à passer. Il faut bâtir sur ça. Avec du travail, avec de l'envie. Cet ADN on ne le construit pas que pour le Maroc, mais pour le continent." (Belga)