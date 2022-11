Mondial 2022 - L'Angleterre et les Etats-Unis se qualifient pour les 8es de finale

(Belga) L'Angleterre et les États-Unis se sont qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe du monde de football mardi au Qatar.

Pour la dernière journée du groupe B, les Anglais ont écarté le pays de Galles 3 à 0 grâce d'abord à deux buts coup sur coup de Rashford (50e) et Foden (51e). Rashford a alourdi ensuite la marque à la 68e. Les États-Unis ont de leur côté passé le cap de l'Iran 1 à 0 sur un but de Christian Pulisic à la 38e minute. Pour une place en quarts de finale, l'équipe américaine jouera contre les Pays-Bas, vainqueur du groupe A samedi (16h00 belges) et l'Angleterre, qui termine en tête du groupe, affrontera le Sénégal (2e du groupe A) dimanche à 20h00. (Belga)