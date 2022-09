Mondial 2022 - L'Argentine en maillot violet, symbole de la lutte pour l'égalité des sexes

(Belga) La sélection argentine arborera comme second maillot à la Coupe du monde au Qatar une tenue violette, symbole de la lutte pour l'égalité des sexes, selon un communiqué d'Adidas.

Le maillot, floqué de l'écusson de la fédération argentine de football (AFA), a été réalisé par Adidas dans l'idée de "promouvoir les valeurs de diversité et d'inclusion", indique le géant des équipements sportifs. En Argentine, comme dans beaucoup de pays, la couleur violette est le symbole de la lutte féministe. Cette décision rompt avec le traditionnel maillot de rechange bleu de l'albiceleste, que portait notamment Diego Maradona lorsqu'il marqua ses deux buts légendaires lors du Mondial-86 au Mexique. Le nouveau maillot "transmet un message puissant d'égalité des sexes en ligne avec les valeurs de diversité et d'inclusion que notre marque promeut", déclare Pablo Lamo, directeur général d'Adidas pour l'Argentine cité dans le communiqué. "Grâce au sport, nous avons la possibilité de changer la vie des gens, et le football est l'un des meilleurs moyens de faire évoluer les choses", ajoute-t-il. "C'est une très bonne idée car le football est une caisse de résonance pour les luttes des femmes. Il faut espérer que cela attire l'attention au Qatar et que ça ouvre un débat sur la situation des droits des femmes dans ce pays", a réagi auprès de l'AFP Monica Alvarado, une supportrice de la sélection argentine. Sur les réseaux sociaux cependant certains jugeaient le maillot "horrible" et "inapproprié".