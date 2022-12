Mondial 2022 - L'Argentine et les Pays-Bas vont se départager aux tirs au but

(Belga) Toujours à égalité à l'issue de la prolongation (2-2), l'Argentine et les Pays-Bas vont disputer une séance de tirs au but vendredi en quart de finale du Mondial-2022, au stade de Lusail, à Doha.

L'Argentine menait 2 buts à 0 avant de se faire rejoindre dans les ultimes secondes de la partie, grâce à un doublé de Weghorst, rentré en jeu à la 78e minute à la place de Memphis Depay. L'attaquant de Besiktas avait réduit le score de la tête à la 83e minute et a égalisé grâce à une subtile combinaison sur coup franc (90e+11). Il s'agit de la deuxième prolongation du jour, les Croates ayant même recouru à une séance de tirs au but pour éliminer plus tôt le favori brésilien (1-1 a.p. 4-2 t.a.b.). Le vainqueur de l'affrontement sera justement opposé mardi à la Croatie en demi-finale. (Belga)