Mondial 2022 - La deuxième phase de vente de tickets se termine avec 23,5 millions de demandes

(Belga) Les organisateurs de la Coupe du monde 2022 de football au Qatar ont enregistré 23,5 millions de demandes de billets lors de la deuxième phase de ventes des tickets, qui s'est terminée jeudi. La FIFA, l'instance mondiale du football, l'a annoncé vendredi.

Cette phase de vente, avec procédure de sélection aléatoire, a démarré dans la foulée du tirage au sort de la phase de groupes. Les huit pays les plus demandeurs sont l'Angleterre, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, le Brésil, les États-Unis, la France, le Mexique et le Qatar, a précisé la FIFA. Outre la finale, les matches enregistrant le plus de commandes sont Argentine/Mexique, Argentine/Arabie saoudite, Angleterre/États-Unis et Pologne/Argentine. Lors de la première phase de vente organisée entre le 19 janvier et le 8 février, 804.186 billets avaient déjà été attribués, alors que 17 millions avaient été demandés. Il y en a en tout un peu plus de 3 millions disponibles (2 millions à la vente et 1 million réservé à la FIFA et à ses partenaires). (Belga)